Юный житель Ставрополья обвиняется в преступлении на почве национализма СК: юноша, оскорбивший и избивший пенсионера, задержан на Ставрополье

Москва27 авг Вести.Житель станицы Барсуковской Кочубеевского округа 18 лет обвиняется в преступлении экстремистской направленности и повреждении имущества, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 14 мая возле одного из домов станицы. Мужчина 75 лет сделал молодому человеку замечание из-за того, что юноша находился на улице нетрезвым.

В ходе ссоры фигурант оскорбил потерпевшего по национальному признаку и несколько раз ударил кулаком по различным частям тела. Затем обвиняемый стал наносить удары руками, ногами и асбестовой трубой по припаркованным возле дома автомобилям мужчины и его родственника, причинив потерпевшим ущерб на сумму более 160 тысяч рублей написали в пресс-службе

Молодой человек был задержан, а затем арестован. Ему предъявлены обвинения в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства и умышленном повреждении имущества. В ходе допроса он признался в содеянном и раскаялся.

Ведется следствие.