В Ижевске 18-летний местный житель задержан за публичное оправдание терроризма Жителя Ижевска задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма

Москва26 авг Вести.В Ижевске задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Следственным отделом по Устиновскому району города Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным следствия, в апреле 2025 года фигурант разместил в личном канале одного из мессенджеров изображения с символикой запрещенной организации. Отмечается, что юноша придерживается националистических взглядов. СК ходатайствует о его аресте.