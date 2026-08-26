Во Владимирской области арестовали петербуржца за оправдание терроризма

Петербуржца арестовали во Владимирской области за оправдание терроризма Во Владимирской области арестовали петербуржца за оправдание терроризма

Москва26 авг Вести.Муромский городской суд Владимирской области заключил под стражу 19-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. ОБ этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам уголовного дела, в 2023 году молодой человек опубликовал в соцсетях посты, содержащие публичные оправдания терроризма и призывы к террористической деятельности на территории России.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября 2026 года сказано в сообщении

Отмечается, что фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.