Москва26 авгВести.Муромский городской суд Владимирской области заключил под стражу 19-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. ОБ этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Согласно материалам уголовного дела, в 2023 году молодой человек опубликовал в соцсетях посты, содержащие публичные оправдания терроризма и призывы к террористической деятельности на территории России.
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября 2026 годасказано в сообщении
Отмечается, что фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.