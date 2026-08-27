Житель Ярославля задержан за публичное оправдание терроризма, ему грозит 7 лет В Ярославле задержали местного жителя за публичное оправдание терроризма

Москва27 авг Вести.В Ярославле задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщает МВД России.

Ярославец разместил в одном из мессенджеров комментарий, оправдывающий деятельность запрещённой в России военизированной террористической организации, за что был задержан оперативниками МВД совместно с региональным УФСБ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах и пропаганде терроризма в интернете. Отмечается, что фигурант придерживается радикальных взглядов. Он арестован, ему может грозить до семь лет лишения свободы.