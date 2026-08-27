Москва27 авгВести.В Ярославле задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщает МВД России.
Ярославец разместил в одном из мессенджеров комментарий, оправдывающий деятельность запрещённой в России военизированной террористической организации, за что был задержан оперативниками МВД совместно с региональным УФСБговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело о публичных призывах и пропаганде терроризма в интернете. Отмечается, что фигурант придерживается радикальных взглядов. Он арестован, ему может грозить до семь лет лишения свободы.