В Кузбассе задержан юноша, обвиняемый в публичном оправдании терроризма Задержан житель Кузбасса, обвиняемый в публичном оправдании терроризма

Москва12 авг Вести.В Кемеровской области задержан 20-летний юноша, обвиняемый в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в сентябре 2022 года фигурант в открытой группе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарии, поддерживающие и оправдывающие осуществление террористической деятельности. Однако позднее его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России.

При силовой поддержке Росгвардии следователем СК фигурант задержан. По месту его жительства проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Следствие намеренно ходатайствовать … [об аресте юноши] говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.