В Брянской области за оправдание теракта на Крымском мосту арестован мужчина

Житель Брянской области арестован за оправдание теракта на Крымском мосту В Брянской области за оправдание теракта на Крымском мосту арестован мужчина

Москва15 июн Вести.В Брянской области отправили в СИЗО мужчину, оправдывающего в интернете теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. Как сообщает региональная прокуратура, он арестован до 4 августа.

Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в СИЗО по 4 августа 2026 года говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, публикацию, содержавшую признаки указанного преступления, он разместил на своей странице в одной из социальных сетей. Отмечается, что мужчина был задержан при участии сотрудников областного УФСБ РФ.