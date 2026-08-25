В Калининграде задержали мужчину за призывы к насилию по национальному признаку

Житель Калининграда задержан после призывов к экстремистской деятельности В Калининграде задержали мужчину за призывы к насилию по национальному признаку

Москва25 авг Вести.В Калининграде произошло задержание местного жителя, которому вменяют призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает МВД России.

Уточняется, что задержанный оставлял в интернете комментарии с призывами к осуществлению насилия по национальному признаку.

Публичные призывы к экстремистской деятельности стали причиной задержания 38-летнего жителя Калининграда написано в канале министерства

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Согласно санкции по данной статье, задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.