Дело возбуждено в отношении подростка из Тывы, ранившего ножом 17-летнего юношу

Дело возбуждено в отношении подростка из Кызыла, порезавшего 17-летнего юношу Дело возбуждено в отношении подростка из Тывы, ранившего ножом 17-летнего юношу

Москва14 авг Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка из Кызыла, который в состоянии опьянения ранил ножом 17-летнего юношу. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Тыва.

Инцидент произошел ночью 10 августа около детской площадки, расположенной на остановке № 5 Левобережного дачного общества. По версии следствия, подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникших личных неприязненных отношений ударил ножом в живот 17-летнего мальчика. Потерпевшего госпитализировали, а нападавший скрылся.

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, подозреваемого … [по] п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, также продолжается работа по закреплению доказательств.