В Тыве один подросток нанес другому ножевое ранение и скрылся

Полиция Тывы нашла подростка, подозреваемого в нанесении ножевых ранений В Тыве один подросток нанес другому ножевое ранение и скрылся

Москва14 авг Вести.Сотрудники УМВД России по городу Кызылу установили местонахождение 16-летнего подростка, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнего сверстника, сообщила пресс-службу УМВД России по Республике Тыва в мессенджере МАХ.

Сообщение о происшествии на территории микрорайона ЛДО в Кызыле поступило в отдел ночью 10 августа. Бригада скорой помощи доставила 17-летнего молодого человека с ножевым ранением в лечебное учреждение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток, состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних с 2024 года. После произошедшего он скрылся с места происшествия. Позднее сотрудниками полиции был обнаружен в сарае на территории одного из домов Кызыла отметили в пресс-службе

В ходе опроса в присутствии законного представителя молодой человек дал признательные показания.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что перед произошедшим подросток вместе со своими знакомыми употреблял спиртные напитки. Впоследствии компания встретила группу незнакомых молодых людей, среди которых находился потерпевший. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый причинил 17-летнему юноше ножевое ранение складным ножом, находившимся при нем написали в ведомстве

Установлено, что подросток уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ведется расследование.