В Крыму возбудили уголовное дело о призывах к насилию в отношении русских

Против жителя Крыма возбуждено дело за призывы к насилию в отношении русских В Крыму возбудили уголовное дело о призывах к насилию в отношении русских

Москва27 авг Вести.В Крыму возбуждено уголовное дело против 24-летнего местного жителя, который оставлял в интернете комментарии с русофобскими высказываниями и призывал к насилию в отношении русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

Следственным отделом УФСБ в отношении жителя города Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет) приводит агентство сообщение ведомства

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек оскорблял русских в своем Telegram-канале. Незаконность подобных высказываний подтвердила лингвистическая экспертиза.