Жителя Приамурья привлекли к ответственности за разжигание межнациональной розни

Штраф заплатил житель Приамурья за разжигание межнациональной розни в соцсетях Жителя Приамурья привлекли к ответственности за разжигание межнациональной розни

Москва30 июл Вести.В Бурейском муниципальном округе за распространение в социальных сетях контента, разжигающего межнациональную рознь, к административной ответственности привлечен местный житель, сообщается в MAX-канале прокуратуры Амурской области.

Установлено, что мужчина в социальной сети разместил текст с возбуждением ненависти к представителям определенной национальности. Данное деяние квалифицировано как административное правонарушение о возбуждении ненависти по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.

Суд, убедившись, что мужчина удалил указанную информацию, признал его виновным и назначил ему штраф 10 тысяч рублей отмечается в сообщении

Решение вступило в законную силу.