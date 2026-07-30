Москва30 июлВести.В Бурейском муниципальном округе за распространение в социальных сетях контента, разжигающего межнациональную рознь, к административной ответственности привлечен местный житель, сообщается в MAX-канале прокуратуры Амурской области.
Установлено, что мужчина в социальной сети разместил текст с возбуждением ненависти к представителям определенной национальности. Данное деяние квалифицировано как административное правонарушение о возбуждении ненависти по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.
Суд, убедившись, что мужчина удалил указанную информацию, признал его виновным и назначил ему штраф 10 тысяч рублейотмечается в сообщении
Решение вступило в законную силу.