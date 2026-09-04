Хабаровчанка может получить длительный срок за торговлю опиатами в Биробиджане

МВД: обвиняемой в наркоторговле хабаровчанке грозит до 20 лет колонии Хабаровчанка может получить длительный срок за торговлю опиатами в Биробиджане

Москва4 сен Вести.Жительнице Хабаровска 32 лет грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный организованной группой, с использованием сети "Интернет", в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Женщину обвиняют в организации интернет-магазина по продаже наркотиков в Биробиджане.

По версии следствия, фигурантка создала в мессенджере интернет-магазин и вовлекла в преступную деятельность нескольких соучастников. Женщина лично руководила действиями группы, распределяла преступные роли, а также контролировала банковские счета для получения оплаты от покупателей и производила выплаты участникам. В ходе предварительного следствия установлено, что члены организованной группы оборудовали на территории Биробиджана тайники-закладки с наркотическими средствами опийной группы написали в пресс-службе

Один из курьеров был задержан сотрудниками полиции при попытке оборудовать "закладки". В его доме во время обысков изъято 29 свертков с наркотическими средствами. Кроме того, при обыске в квартире организатора в Хабаровске обнаружено и изъято запрещенное вещество общей массой более 6 граммов.

Санкция статьи, которая вменяется обвиняемой, предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.