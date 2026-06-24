Хабаровчанин осужден за организацию ОПГ по продаже наркотиков Организатор наркотрафика в Хабаровск из-за границы получил более 9,5 лет колонии

Москва24 июн Вести.Ранее судимый хабаровчанин 39 лет признан судом виновным в контрабанде наркотических средств организованной группой по предварительному сговору в значительном и особо крупном размерах, пересылке наркотических средств организованной группой с использованием интернета в значительном и особо крупном размерах, покушении на сбыт наркотических средств организованной группой через интернет в крупном и особо крупном размерах и легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

В феврале 2023 года мужчина собрал организованную преступную группу по контрабанде и распространению наркотиков, сам выбрав роль организатора и руководителя. Он распределил между остальными участниками функции и роли, нашел места для временного хранения купленных за границей наркотиков, собираясь сбыть их бесконтактным способом через созданный им интернет-магазин.

Для осуществления задуманного мужчина заказал в США и Нидерландах запрещенные вещества и организовал их доставку транспортными компаниями через третьи страны в Хабаровск, после чего дал указания соучастникам о фасовке, дозировке и способах реализации товара. В 2024 году он приобрел порядка 1,4 кг наркотика, однако курьеры, получавшие почтовые отправления в Хабаровске, были задержаны, запрещенные вещества изъяты. Обвиняемый заработал около 1,5 млн рублей на предзаказах. Деньги поступали в криптовалюте, после чего он конвертировал ее в рубли для легализации отметили в пресс-службе

В 2025 году мужчина купил за границей 200 марок LSD на 50 тысяч рублей. Он указал несуществующего получателя и адрес, где в доме имелся неиспользуемый почтовый ящик, из которого можно было достать конверт с запрещенным товаром. В ходе очередной проверки поступления корреспонденции фигуранта задержали.

Обвиняемый признал вину, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил его к 9 годам 7 месяцам колонии особого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Сотовые телефоны и ноутбуки, использованные для совершения преступлений, а также денежные средства и криптовалюта, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.