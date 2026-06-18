В Ленобласти члены банды наркоторговцев получили от 10 до 22 лет колонии

До 22 лет колонии получили члены ОПГ за торговлю наркотиками в Ленобласти В Ленобласти члены банды наркоторговцев получили от 10 до 22 лет колонии

Москва18 июн Вести.В Ленинградской области суд вынес приговор в отношении 15 членов банды, которые организовали сбыт наркотиков через онлайн-магазин. Как сообщает региональная прокуратура, фигуранты получили сроки от 10 до 22 лет.

В Ленинградской области осуждены 15 членов преступного сообщества за сбыт наркотиков через интернет… Организатор сообщества приговорен к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, остальные участники получили сроки от 10 до 17 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, преступники торговали запрещенными веществами, совершая сделки через так называемые "закладки" на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. Следствие установило более 150 подобных эпизодов.