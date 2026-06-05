В Уфе вынесен приговор организаторам интернет-магазина по сбыту наркотиков Жителей Уфы осудили за создание интернет-магазина по сбыту наркотиков

Москва5 июн Вести.В Башкортостане вынесен приговор в отношении двоих жителей Уфы по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств и покушении на него. Об этом сообщает прокуратура региона в MAX.

Как установил суд, в декабре 2023 года фигуранты создали интернет-магазин по продаже наркотических средств. В Сети подсудимые искали лиц для вовлечения в преступный бизнес.

Они приобретали запрещенные вещества у неизвестных лиц, после чего размещали их в тайники на территории городов Уфа и Давлеканово, Буздякского, Давлекановского и Чишминского районов республики говорится в сообщении

Вину в совершении преступлений фигуранты частично признали. По приговору суда один обвиняемый проведет 10 лет 6 месяцев, а другой - 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.