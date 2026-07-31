Москва31 июлВести.В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, которые занимались сбытом героина и метадона на территории Оренбургской области.
Как было установлено, наркотики распространялись при помощи тайников-закладок, данные об их местонахождении передавались через мессенджеры. Покупатели оплачивали наркотические средства через онлайн-переводы.
Основной состав преступной группы был сформирован из лиц, как правило, с низким социальным статусом, являющихся потребителями наркотических средств, готовых к частым переездам по территории региона для получения денежного вознаграждения за счет систематического сбыта наркотиковпередает пресс-служба полиции Оренбуржья в MAX
К уголовной ответственности привлечено 7 лиц, изъято около 100 гр. наркотических средств - героин и метадон.