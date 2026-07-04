Москва4 июлВести.Полиция Оренбурга задержала наркокурьера, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств. Подробности в MAX сообщает полиция города.
Молодой мужчина был остановлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Оренбургской области на проспекте Дзержинского.
При осмотре квартире обнаружено и изъято 107 свертков с наркотическим веществом, обмотанных изолентой с магнитом для дальнейшего их крепления к металлическим предметам, и сбыта на территории Оренбургаговорится в сообщении
Также у подозреваемого нашли весы, фасовочные зип-лок пакетики, изоленту, мерную ложку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.