В Оренбурге задержан курьер с крупной партией наркотиков

Курьер, хранивший дома более 100 свертков с наркотиками, задержан в Оренбурге В Оренбурге задержан курьер с крупной партией наркотиков

Москва4 июл Вести.Полиция Оренбурга задержала наркокурьера, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств. Подробности в MAX сообщает полиция города.

Молодой мужчина был остановлен сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Оренбургской области на проспекте Дзержинского.

При осмотре квартире обнаружено и изъято 107 свертков с наркотическим веществом, обмотанных изолентой с магнитом для дальнейшего их крепления к металлическим предметам, и сбыта на территории Оренбурга говорится в сообщении

Также у подозреваемого нашли весы, фасовочные зип-лок пакетики, изоленту, мерную ложку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.