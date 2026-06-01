Москва1 июн Вести.В Оренбурге сотрудники полиции задержали троих местных жителей по подозрению в вымогательстве наркотических средств. Подробности сообщаются в канале MAX регионального ведомства.

Информация о нарушении общественного порядка поступила в отдел полиции от жильцов дома по проспекту Гагарина. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали при выходе из подъезда двоих молодых людей 19 и 24 лет. У них были найдены два пневматических пистолета, балаклавы, а также полимерный пакет с растительной массой. Еще двое оренбуржцев 19 и 20 лет были задержаны в квартире дома.

Наркополицейские установили, что трое злоумышленников 19 и 24 лет, располагая информацией о том, что 20-летний местный житель может иметь дома наркотическое средство, пришли по адресу его проживания говорится в сообщении

Надев балаклавы и угрожая предметом похожим на пистолет, задержанные заставили хозяина квартиры пройти внутрь жилища и затем вынесли из квартиры найденный пакет с сушеной растительной массой.

Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством марихуаной общей массой 8,64 граммов. По словам владельца квартиры, он собирал дикорастущую коноплю для личного потребления.

Уголовное дело возбуждено по статье о хищении либо вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении дела в отношении владельца найденных наркотиков.