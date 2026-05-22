Полицейские Прибайкалья задержали троих подозреваемых в сбыте карфентанила Полиция Прибайкалья задержала этническую группу по подозрению в сбыте наркотиков

Москва22 мая Вести.Этническая группа из двух женщин и мужчины задержана в городе Зима по подозрению в сбыте "слоновьего транквилизатора", сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Там уточнили, что под видом героина подозреваемые продавали карфентанил, который в пять тысяч раз сильнее, а также метадон.

Оперативники задержали 49-летнюю местную жительницу, у которой при себе изъяли сверток с синтетическим наркотиком карфентанил массой 0,427 грамма. Кроме того, полицейские задержали 59-летнюю соучастницу подозреваемой, а также наркоторговца, который снабжал женщин синтетикой отметили в пресс-службе

При обыске в доме последнего был изъят сверток массой около 13 граммов. Изъятое вещество направленно на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере группой лиц, а также о покушении на сбыт.