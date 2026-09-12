До 10 лет тюрьмы грозит лжемебельщику из Амурской области за обман клиентов

В Благовещенске будут судить лжемебельщика До 10 лет тюрьмы грозит лжемебельщику из Амурской области за обман клиентов

Москва12 сен Вести.В прокуратуре Благовещенска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Шимановска, он обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщается MAX-канале надзорного ведомства региона.

По версии следствия, мужчина, ранее занимавшийся изготовлением и сборкой мебели, разместил объявление на сайте о предоставлении вышеуказанных услуг. В действительности он выезжал на место, производил замеры и для большей убедительности предлагал гражданам составлять договоры об оказании услуг, брал предоплату с потерпевших, а потом пропадал.

Действуя согласно разработанной схеме, обвиняемый обманул четырех жителей Благовещенска и округа на сумму более 1,3 млн рублей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет говорит сообщается

Прокуратура направила уголовное дело в суд.