Жительница Ульяновска попала под суд за фиктивную беременность

Мошенница из Ульяновска стала фигуранткой дела из-за фиктивной беременности Жительница Ульяновска попала под суд за фиктивную беременность

Москва27 авг Вести.В городе Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества. Его фигуранткой стала местная жительница, которой вменяется получение денег под предлогом фиктивной беременности, сообщает УМВД России по региону.

Девушка сообщила своему бывшему молодому человеку о беременности и рождении двойни. Мужчина стал помогать ей деньгами. С октября 2025 года по 30 апреля 2026-го он перевел ей 684 000 рублей.

Мошенница присылала ему фотографии из интернета и картинки, созданные в графическом редакторе. Мужчина предложил приехать и помочь с подготовкой к родам, но, получив отказ, усомнился в правдивости слов девушки.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ завершено написано в публикации

Теперь оно направлено в суд для рассмотрения по существу.