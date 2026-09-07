Благовещенца осудят за избиение полицейского, который опрашивал его знакомого

Житель Благовещенска предстанет перед судом за нападение на полицейского Благовещенца осудят за избиение полицейского, который опрашивал его знакомого

Москва7 сен Вести.Житель Благовещенска 37 лет предстанет перед судом по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

В августе 2026 года в дежурную часть поступило заявление от местного жителя об утере им мобильного устройства. Сотрудники полиции направились к его месту жительства, чтобы провести опрос об обстоятельствах происшествия.

Туда также прибыл ранее знакомый заявителю обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который в грубой и агрессивной форме потребовал ускорить опрос, после чего нанес один удар кулаком по лицу правоохранителя отметили в пресс-службе

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.