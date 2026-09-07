Москва7 сенВести.Житель Благовещенска 37 лет предстанет перед судом по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.
В августе 2026 года в дежурную часть поступило заявление от местного жителя об утере им мобильного устройства. Сотрудники полиции направились к его месту жительства, чтобы провести опрос об обстоятельствах происшествия.
Туда также прибыл ранее знакомый заявителю обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который в грубой и агрессивной форме потребовал ускорить опрос, после чего нанес один удар кулаком по лицу правоохранителяотметили в пресс-службе
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.