Житель Приамурья подозревается в том, что пьяным применил насилие к полицейским

Житель Приамурья подозревается в применении насилия к полицейским Житель Приамурья подозревается в том, что пьяным применил насилие к полицейским

Москва30 авг Вести.Житель города Сковородино 43 лет подозревается в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.

По данным следствия, в мае 2026 года подозреваемый, находясь около одного из домов по улице Ключевой в городе Сковородино в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОМВД России "Сковородинский" — старшего инспектора по делам несовершеннолетних и оперуполномоченного уголовного розыска отметили в ведомстве

Ведется следствие, допрашиваются потерпевшие и свидетели.