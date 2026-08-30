Москва30 авгВести.Житель города Сковородино 43 лет подозревается в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области в мессенджере МАХ.
По данным следствия, в мае 2026 года подозреваемый, находясь около одного из домов по улице Ключевой в городе Сковородино в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОМВД России "Сковородинский" — старшего инспектора по делам несовершеннолетних и оперуполномоченного уголовного розыскаотметили в ведомстве
Ведется следствие, допрашиваются потерпевшие и свидетели.