Москва30 авгВести.В Мильковском районе Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, он обвиняется в краже 113 тысяч рублей с банковского счета у соседа, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
По версии следствия, обвиняемый приходил в гости к соседу-пенсионеру, который просил его помочь проверять поступления на банковскую карту. Пользуясь тем, что пожилой человек не умеет пользоваться гаджетами, злоумышленник с февраля по апрель провел 47 транзакций по переводу денег потерпевшего себе.
Материальный ущерб составил почти 113 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в судотмечается в сообщении
Обвиняемый вину признал.