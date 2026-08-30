Житель Камчатки предстанет перед судом за кражу у соседа 113 тысяч рублей

Житель Камчатки украл у соседа с банковского счета 113 тысяч рублей Житель Камчатки предстанет перед судом за кражу у соседа 113 тысяч рублей

Москва30 авг Вести.В Мильковском районе Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, он обвиняется в краже 113 тысяч рублей с банковского счета у соседа, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемый приходил в гости к соседу-пенсионеру, который просил его помочь проверять поступления на банковскую карту. Пользуясь тем, что пожилой человек не умеет пользоваться гаджетами, злоумышленник с февраля по апрель провел 47 транзакций по переводу денег потерпевшего себе.

Материальный ущерб составил почти 113 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Обвиняемый вину признал.