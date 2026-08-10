"Замена домофона" у мошенников стоила пенсионеру на Камчатке почти 2 млн рублей

Пенсионер на Камчатке лишился почти 2 млн рублей после звонка о замене домофона "Замена домофона" у мошенников стоила пенсионеру на Камчатке почти 2 млн рублей

Москва10 авг Вести.Житель Петропавловска-Камчатского перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей на "замену домофона", сообщается в MAX-канале МВД края​​​.

По данным полиции, с 28 по 30 июля злоумышленники звонили пенсионеру "сотрудники различных служб". Под предлогом замены домофона выяснили у потерпевшего персональные данные и коды подтверждения. Потом ему сообщили, что взломан личный кабинет на портале "Госуслуги" взломан, а деньги пытаются похитить. Для спасения нужно сбережения переложить на "безопасные счета". Пенсионер все выполнил.

Следуя указаниям лжесотрудников, пенсионер через мобильное приложение перевел на "безопасные счета" 1 940 000 рублей говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, максимальное наказание по статье - до десяти лет лишения свободы.