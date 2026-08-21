В Камчатском крае сотрудницу банка будут судить за мошенничество

На Камчатке сотрудница банка тайно похищала деньги клиентов В Камчатском крае сотрудницу банка будут судить за мошенничество

Москва21 авг Вести.На Камчатке сотрудница банка похищала крупные денежные суммы, используя служебный доступ к банковским системам. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края. В течение года девушка вносила изменения в учетные данные клиентов и совершала незаконные операции.

По данным следствия, обвиняемая незаконно оформляла дополнительные банковские карты к чужим счетам, не уведомляя их владельцев, после чего снимала наличные денежные средства через банкоматы отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В результате мошенничества банку и его клиентам причинен материальный ущерб на общую сумму более 4 млн рублей.