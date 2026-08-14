Около 4 млн руб. похитила у 24 клиентов банка на Камчатке его бывшая сотрудница

Экс-сотрудница банка пойдет под суд на Камчатке за хищение 4 млн у клиентов Около 4 млн руб. похитила у 24 клиентов банка на Камчатке его бывшая сотрудница

Москва14 авг Вести.Экс-сотрудница банка 33 лет предстанет перед судом за хищение порядка 4 млн рублей у 24 клиентов кредитной организации, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в период с 2024 по 2025 годы должностное лицо, используя служебное положение и имея доступ к внутренним системам банка, совершала несанкционированные операции по счетам клиентов. Злоумышленница без ведома владельцев выпускала дополнительные банковские карты, привязанные к их счетам, и снимала с них наличные через банкоматы, а также оформляла фиктивные возвраты страховых премий по кредитным договорам с последующим переводом средств на подконтрольные карты и их обналичиванием написали в пресс-службе

Своими действиями женщин нанесла ущерб 24 гражданам, среди которых оказались в том числе участники СВО. Также ущерб понес банк как сторона, несущая ответственность перед клиентами.

Общая сумма причиненного материального ущерба составляет около 4 млн рублей. Суммы похищенных средств у отдельных клиентов варьировались от 3 915 до 770 000 рублей отметили в сообщении

Фигурантке вменяют 72 эпизода преступной деятельности, объединенные в одно производство. В ее отношении возбуждены уголовные дела по статьям о краже, неправомерном доступе к охраняемой информации, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Камчатского края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.