Камчадалка будет осуждена за то, что утаила доход при оформлении соцконтракта

Жительница Камчатки пойдет под суд за мошенничество с соцвыплатами Камчадалка будет осуждена за то, что утаила доход при оформлении соцконтракта

Москва15 авг Вести.Жительница Петропавловска-Камчатского 35 лет предстанет перед судом за мошенничество при получении социальных выплат, сообщила пресс-служба прокуратуры края в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в мае 2025 года фигурантка обратилась за предоставлением государственной социальной помощи на основании социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере парикмахерских услуг и повышения квалификации в этой отрасли. Зная, что доход превышает установленную величину прожиточного минимума, она не указала в заявлении выручку от предпринимательской деятельности в размере свыше 720 тыс. рублей написали в пресс-службе

Оформив социальный контракт, женщина получила две выплаты в июне и июле 2025 года на общую сумму 380 тысяч рублей.

Обвиняемая признала вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.