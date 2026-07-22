Жителей Камчатки осудили за мошенничество в сфере страхования Суд изъял автомобили у жителей Камчатки, инсценировавших ДТП ради страховки

Москва22 июл Вести.Суд на Камчатке вынес постановление по уголовному делу в отношении 22-летней девушки и 23-летнего юноши, они обвинялись в мошенничестве в сфере страхования, сообщается в MAX-канале прокуратуры края.

Установлено, что в декабре 2025 года подсудимая, не имея водительского удостоверения, на своей иномарке столкнулась с металлическим столбом, повредила бампер и фару. Не желая платить за ремонт, она предложила знакомому инсценировать обоюдное ДТП. Молодой человек согласился, мнимая авария была зафиксирована. По страховому случаю девушке выплатили свыше 81 тысячи рублей, которые она возместила в ходе следствия.

Подсудимым назначен судебный штраф, оба автомобиля, телефон фигурантки конфискованы и обращены в доход государства отмечается в сообщении

Судебное решение не вступило в законную силу.