Москва29 маяВести.В Камчатском крае жертвами преступной схемы стали 3 пожилые женщины, потерявшие своих сыновей в ходе специальной военной операции. Мошенники, пообещав им вручить посмертные ордена, похитили в общей сложности более 21 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
В полиции произошедшее назвали серией циничных преступлений. Злоумышленники использовали чувство утраты и законное желание родственников получить заслуженную награду. Все случаи произошли в мае. Жертвами стали жительницы Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и села Паратунка.
Схема выглядела так: женщинам звонили якобы из военкомата, сообщали о представлении сына к ордену и выуживали личные данные. Затем в дело вступали лжесотрудники МФЦ, ФСБ и Центробанка. Они пугали пенсионерок попытками похитить сбережения, требовали перевести деньги на "безопасные счета", а в итоге убеждали лично вылететь в город Артем Приморского края и передать наличные курьерам.
Одна женщина потеряла почти 5 млн рублей, вторая — 3,1 млн, третья — 13,4 млн. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция ведет поиск преступников.