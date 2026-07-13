Ранее судимый сахалинец предстанет перед судом за кражу мотошлема за 80 тысяч

Житель Сахалина пойдет под суд за кражу мотошлема Ранее судимый сахалинец предстанет перед судом за кражу мотошлема за 80 тысяч

Москва13 июл Вести.Ранее судимый 21-летний житель Долинска обвиняется в краже мотошлема стоимостью 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Днем 20 мая фигурант прогуливался возле одного из торговых центров Южно-Сахалинска. Возле кафе он заметил припаркованный мотоцикл, на руле которого висел мотоциклетный шлем.

Осмотрев местность рядом с мототранспортом, фигурант убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и решил похитить шлем для дальнейшей продажи. Злоумышленник незаметно забрал экипировку и покинул место преступления с похищенным имуществом в неизвестном направлении. В дальнейшем мужчина был задержан, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Сумма ущерба составила 80 000 рублей отметили в пресс-службе

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину.