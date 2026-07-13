Москва13 июлВести.Ранее судимый 21-летний житель Долинска обвиняется в краже мотошлема стоимостью 80 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Днем 20 мая фигурант прогуливался возле одного из торговых центров Южно-Сахалинска. Возле кафе он заметил припаркованный мотоцикл, на руле которого висел мотоциклетный шлем.
Осмотрев местность рядом с мототранспортом, фигурант убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и решил похитить шлем для дальнейшей продажи. Злоумышленник незаметно забрал экипировку и покинул место преступления с похищенным имуществом в неизвестном направлении. В дальнейшем мужчина был задержан, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Сумма ущерба составила 80 000 рублейотметили в пресс-службе
Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину.