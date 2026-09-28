Южно-сахалинец угнал машину экс-супруги, пока та была в отъезде

Житель Южно-Сахалинска угнал автомобиль бывшей жены Южно-сахалинец угнал машину экс-супруги, пока та была в отъезде

Москва28 сен Вести.Полиция Южно-Сахалинска установила подозреваемого в угоне автомобиля – им оказался бывший муж заявительницы, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

В дежурную часть городского управления полиции с заявлением об угоне машины обратилась 25-летняя местная жительница.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 38-летний житель областного центра – бывший супруг заявительницы написали в пресс-службе

По данным полиции мужчине срочно понадобилось транспортное средство, чтобы ездить по личной надобности. Он знал, что его бывшая жена находится в отъезде, и решил одолжить авто.

Ночью злоумышленник подошел к припаркованной у дома иномарке и с помощью подручных инструментов вскрыл дверной замок. Используя тот же инструмент вместо ключа зажигания, он запустил двигатель и скрылся. Через некоторое время, завершив запланированные поездки, фигурант вернул машину на прежнее место парковки пояснили в ведомстве

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.