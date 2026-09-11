Москва11 сен Вести.Сотрудники Госавтоинспекции Улан-Удэ задержали местную жительницу 43 лет, угнавшую автомобиль у своего знакомого, сообщила пресс-служба УМВД Росси по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

В полицию с заявлением об угоне обратился хозяин авто. Полицейские установили, что накануне он пригласил в гости знакомых. Все вместе они распивали спиртное.

Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры доверил женщине ключи от своего автомобиля, чтобы она вместе с другим гостем съездила в магазин за добавкой. Вернувшись из магазина, компания продолжила застолье, однако ключи от транспортного средства остались у женщины. Позднее, когда спиртное закончилось во второй раз, а хозяин автомобиля уснул, подозреваемая решила воспользоваться ситуацией. Вместе со своим приятелем она вновь села в машину и направилась в гости к другим знакомым написали в ведомстве

По пути их остановили сотрудники Госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.