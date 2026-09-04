Заведующая магазином обуви в Улан-Удэ задержана за хищение более 816 тыс. рублей

Заведующую магазином в Улан-Удэ задержали после крупной недостачи Заведующая магазином обуви в Улан-Удэ задержана за хищение более 816 тыс. рублей

Москва4 сен Вести.Жительница Улан-Удэ 58 лет, занимающая должность заведующей магазином обуви, задержана по подозрению в хищении свыше 816 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

В полицию обратилась 52-летняя руководитель торговой организации, заявив, что выявила крупную недостачу: со счета компании исчезло более 321 тысячи рублей.

Сотрудники МВД установили причастность завмагазином обуви.

Установлено, что подозреваемая имела доступ к программе "1С" и банковскому терминалу. На протяжении двух месяцев она вносила фиктивные сведения о возвратах товаров покупателям. После этого злоумышленница прикладывала к терминалу свою личную банковскую карту и переводила деньги компании на свой счет написали в пресс-службе

В ходе расследования также установлено, что женщина и ранее занималась подобными махинациями, направляя деньги на погашение собственных кредитов. Своими действиями она причинила организации ущерб на общую сумму свыше 816 тысяч рублей.

В отношении ранее не судимой фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть ущерба она возместила.

Санкция статьи о краже, совершенной с банковского счета, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается.