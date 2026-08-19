Кемеровчанка села пьяной за руль, за что получила штраф и лишилась машины

Жительница Кузбасса получила судимость и лишилась авто за пьяное вождение Кемеровчанка села пьяной за руль, за что получила штраф и лишилась машины

Москва19 авг Вести.Жительница Тисула 27 лет признана виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса в мессенджере МАХ.

Суд установил, что в феврале 2026 года, находясь в гостях у подруги, женщина употребила алкоголь. Около полуночи она села за руль автомобиля МAZDA 6 и поехала домой. По пути следования осужденная была остановлена сотрудниками ГИБДД. В связи с наличием признаков опьянения ей было предложено пройти освидетельствование. Специальный прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе отметили в пресс-службе

При этом двумя месяцами ранее женщину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда ей назначили штраф в 45 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной штраф в размере 200 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев и лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев уточнили в ведомстве

Также суд конфисковал в доход государства МAZDA 6 стоимостью 600 тыс. рублей.