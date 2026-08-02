В поселке Амурской области инспекторы задержали пьяную женщину за рулем В Приамурье нетрезвый водитель получила 10 суток административного ареста

Москва2 авг Вести.Инспекторы в поселке Моховая Падь Амурской области остановили иномарку, за рулем которой была нетрезвая женщина 1983 года рождения, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Установлено, что у водителя не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, полицейские почувствовали запах алкоголя. Алкотестер подтвердил состояние опьянения.

По решению суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления женщине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста отмечается в сообщении

В отношении нетрезвого водителя полицейские составили административный протокол.