Москва2 авгВести.Инспекторы в поселке Моховая Падь Амурской области остановили иномарку, за рулем которой была нетрезвая женщина 1983 года рождения, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Установлено, что у водителя не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, полицейские почувствовали запах алкоголя. Алкотестер подтвердил состояние опьянения.
По решению суда за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления женщине назначено наказание в виде 10 суток административного арестаотмечается в сообщении
В отношении нетрезвого водителя полицейские составили административный протокол.