23-летняя жительница Ставрополья дважды за день попалась пьяной за рулем

В Ставрополе автоинспекторы дважды за сутки задержали нетрезвую автомобилистку 23-летняя жительница Ставрополья дважды за день попалась пьяной за рулем

Москва23 июл Вести.В Ставрополе автоинспекторы дважды за сутки задержали нетрезвую автомобилистку. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Первый раз это произошло ночью. При патрулировании проспекта Кулакова сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находилась 23-летняя жительница Георгиевского муниципального округа с признаками опьянения.

Женщина призналась, что употребляла спиртное, но проходить освидетельствование на состояние опьянения отказалась отметила пресс-служба Госавтоинспекции в МАХ

Автоинспекторы также выяснили, что в 2023 году женщина была лишена прав за выезд на встречную полосу и не получила их после истечения срока лишения.

Вечером того же дня нарушительница была вновь остановлена автоинспекторами, но уже за рулем другого автомобиля. Ей снова предложили пройти освидетельствование, однако она отказалась.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 2 административных материала за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. В ведомстве уточнили, что за каждое нарушение автомобилистке грозит арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 45 тыс. рублей.