Москва18 июнВести.В Ставропольском крае из продажи было изъято более 1 300 вейпов и жидкостей к ним, не имевших маркировки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из продажи 1 300 единиц нелегального товара на сумму порядка 3 миллионов рублейнаписано в мессенджере MAX
В отношении 31-летней жительницы Буденновска, являющейся владелицей двух торговых точек, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
Фигурантка взята под подписку о невыезде.