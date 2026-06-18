На Ставрополье изъяты свыше 1 300 немаркированных вейпов на 3 млн руб. Полиция Ставрополья пресекла незаконный бизнес по продаже вейпов

Москва18 июн Вести.В Ставропольском крае из продажи было изъято более 1 300 вейпов и жидкостей к ним, не имевших маркировки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли из продажи 1 300 единиц нелегального товара на сумму порядка 3 миллионов рублей написано в мессенджере MAX

В отношении 31-летней жительницы Буденновска, являющейся владелицей двух торговых точек, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Фигурантка взята под подписку о невыезде.