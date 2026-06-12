Полицейские в Приморье доставили автолюбительницу с высоким давлением к медикам

Полицейские в Приморье помогли женщине с ребенком, которой стало плохо за рулем Полицейские в Приморье доставили автолюбительницу с высоким давлением к медикам

Москва12 июн Вести.Сотрудники Госавтоинспекция Надеждинского района пришли на помощь женщине с ребенком, которой стало плохо за рулем, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

К находящимся на маршруте патрулирования на 4-м километре трассы поселок Новый – Седанка сотрудникам ГАИ подошла взволнованная девочка-подросток и сообщила, что ее матери, которая находится в стоящем неподалеку автомобиле, стало плохо. Выяснилось, что у женщины-водителя резко поднялось артериальное давление.

Инспекторы пересадили женщину в служебный автомобиль и довезли ее до пункта скорой медицинской помощи в селе Вольно-Надеждинское отмечается в сообщении

Оттуда автолюбительницу доставили в больницу города Артема.