Полицейские Приангарья доставили в больницу семью с заболевшим ребенком Инспекторы ДПС Приангарья привезли в больницу семью с шестилетней девочкой с ОВЗ

Москва14 июл Вести.На севере Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции оперативно доставили в медучреждение семью с шестилетней девочкой, имеющей ограниченные возможности здоровья и почувствовавшей себя плохо, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Семья отправилась в автопутешествие. На трассе между Усть‑Илимском и Братском у девочки внезапно начались судороги. Состояние ребенка стремительно ухудшалось, поэтому семья позвонила в медслужбу и направилась в ближайшую детскую больницу. В плотном потоке транспорта на федеральной дороге они заметили экипаж ДПС.

Взволнованные граждане обратились к инспекторам, которые без промедления приняли решение помочь и максимально быстро доставили девочку и ее родителей в медучреждение. По словам стражей правопорядка, весь путь они переживали за ребенка. Юную путешественницу сразу же поместили в реанимационное отделение. После того как ее состояние стабилизировалось и угроза жизни миновала, несовершеннолетнюю пациентку перевели в инфекционное отделение. В настоящее время курс лечения уже завершен отметили в пресс-службе

Сотрудники встретили ребенка в день выписки – они вручили девочке подарки и пожелали семье всего самого доброго.