Мать школьницы, попавшей в ДТП в Забайкалье, обратилась в суд спустя полгода

Москва30 мая Вести.Жительница поселка Могойтуй, дочь которой попала в ДТП, решила взыскать с водителя компенсацию спустя полгода после инцидента, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

В октябре прошлого года школьница перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто. Водитель помогла девочке встать и отряхнуться, предложила ей вызвать скорую или отвезти до школы. Услышав отказ, водитель уехала.

Спустя полгода мать пострадавшей обратилась в суд за компенсацией морального вреда. По словам женщины, ее дочь получила ушиб головы и тазобедренного сустава. Она просила суд взыскать компенсацию морального вреда в размере 130 тысяч рублей. Женщина объяснила, что в марте у дочери появились головные боли, из-за которых пришлось проходить лечение отметили в пресс-центре

Ответчик исковые требования не признала, пояснив свою позицию.

Суд пришел к выводу о грубой неосторожности несовершеннолетней. Размер компенсации морального вреда снижен до 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.