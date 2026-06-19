В ДТП в Беслане пострадали маленький ребенок и трое взрослых

В Беслане в ДТП пострадали четверо, в том числе 11-месячный ребенок В ДТП в Беслане пострадали маленький ребенок и трое взрослых

Москва19 июн Вести.В Северной Осетии в ДТП с участием двух автомобилей пострадали четыре человека, в том числе 11-месячная девочка. Об этом сообщает МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

18 июня около 14:12 в г. Беслане на пересечении улиц Фриева и Сигова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-21093 и Лада Гранта говорится в сообщении

Ребенок получил наиболее серьезные травмы и был госпитализирован в ДРКБ г. Владикавказ. Также в медицинские учреждения доставлены водитель и пассажир ВАЗ-21093.

По факту происшествия полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.