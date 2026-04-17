В ДТП в Северной Осетии погибли три человека

Авария в Северной Осетии унесла жизни трех человек

Москва17 апр Вести.На объездной автодороге Владикавказа столкнулись три транспортных средства, в ДТП погибли три человека, сообщается в Telegram-канале МВД Республики Северная Осетия – Алания.

В аварию попали легковые "Нива Тревел", "Хендай Солярис" и грузовой уборочный "МАЗ". Все они двигались в попутном направлении со стороны Владикавказа в направлении Беслана.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Нива Тревел" и двое пассажиров, находившихся в салоне "Хендай Солярис", от полученных травм скончались на месте отмечается в публикации

Еще двое пассажиров иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.