Москва17 апрВести.На объездной автодороге Владикавказа столкнулись три транспортных средства, в ДТП погибли три человека, сообщается в Telegram-канале МВД Республики Северная Осетия – Алания.
В аварию попали легковые "Нива Тревел", "Хендай Солярис" и грузовой уборочный "МАЗ". Все они двигались в попутном направлении со стороны Владикавказа в направлении Беслана.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Нива Тревел" и двое пассажиров, находившихся в салоне "Хендай Солярис", от полученных травм скончались на местеотмечается в публикации
Еще двое пассажиров иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.