Москва19 июнВести.В Беслане в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, в том числе 11-месячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Северной Осетии – Алании.
Авария произошла на перекрестке улиц Фриева и Сигова. Предварительно, 66-летний водитель ВАЗ-21093, поворачивая налево, не уступил дорогу Lada Granta, которая ехала во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Наиболее серьезные травмы получила 11-месячная пассажирка ВАЗ-21093, которая госпитализирована в ДРКБ г. Владикавказ. Также в медицинские учреждения доставлены водитель и пассажир ВАЗ-21093. Водителю Lada Granta оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домойговорится в Telegram-канале ведомства
По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.