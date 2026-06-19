Трое взрослых и 11-месячная девочка пострадали в ДТП в Беслане

Четыре человека пострадали в ДТП в Беслане, среди них 11-месячная девочка Трое взрослых и 11-месячная девочка пострадали в ДТП в Беслане

Москва19 июн Вести.В Беслане в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, в том числе 11-месячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Северной Осетии – Алании.

Авария произошла на перекрестке улиц Фриева и Сигова. Предварительно, 66-летний водитель ВАЗ-21093, поворачивая налево, не уступил дорогу Lada Granta, которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Наиболее серьезные травмы получила 11-месячная пассажирка ВАЗ-21093, которая госпитализирована в ДРКБ г. Владикавказ. Также в медицинские учреждения доставлены водитель и пассажир ВАЗ-21093. Водителю Lada Granta оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой говорится в Telegram-канале ведомства

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.