На Ставрополье при столкновении двух автомобилей пострадали двое детей

В Минеральных Водах при столкновении автомобилей пострадали двое детей На Ставрополье при столкновении двух автомобилей пострадали двое детей

Москва12 авг Вести.В Минеральных Водах при столкновении двух автомобилей пострадали 11-летний и 3-летний пассажиры. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

ДТП произошло 11 августа около 13.30 мск на улице Пролетарской. Предварительно, водитель LADA на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и столкнулся с ГАЗелью.

В результате ДТП 11-летний и 3-летний пассажиры получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение Минеральных Вод говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Установлено, что водитель LADA имеет стаж управления транспортными средствами более 10 лет, на момент ДТП был трезв.

По факту аварии организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.