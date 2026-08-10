Москва10 авгВести.В Екатеринбурге автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали несовершеннолетние пассажиры, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.
Предварительно установлено, что на пересечении улиц Машинная и Фурманова водитель BMW столкнулся с попутным BMW, после чего его транспортное средство опрокинулось на Mitsubishi, ехавшей по встречной полосе.
В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров BMW. Дети 2018 и 2023 годов рождения госпитализированыотмечается в сообщении
Проводится проверка.