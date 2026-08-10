Двое детей пострадали в результате столкновения иномарок в Екатеринбурге

Два ребенка пострадали в результате ДТП в Свердловской области Двое детей пострадали в результате столкновения иномарок в Екатеринбурге

Москва10 авг Вести.В Екатеринбурге автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали несовершеннолетние пассажиры, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Свердловской области.

Предварительно установлено, что на пересечении улиц Машинная и Фурманова водитель BMW столкнулся с попутным BMW, после чего его транспортное средство опрокинулось на Mitsubishi, ехавшей по встречной полосе.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров BMW. Дети 2018 и 2023 годов рождения госпитализированы отмечается в сообщении

Проводится проверка.