Полиция Екатеринбурга проверяет обстоятельства ДТП, в котором пострадали дети В Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП, идет проверка

Москва15 июн Вести.В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на Елизаветинском шоссе, в котором пострадали 14-летний подросток и 10-летняя девочка. Оба ребенка госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции города.

На месте аварии автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников происшествия. Кроме того, водители прошли освидетельствование на состояние опьянения — результат: трезвы говорится в сообщении

11 июня на Елизаветинском шоссе водитель "Киа" не держал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль "Ниссан", в котором и находились дети. Их увезли на скорой в больницу № 9. Дети были пристёгнуты ремнями безопасности — именно поэтому серьёзных травм удалось избежать.