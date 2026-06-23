В Екатеринбурге три человека пострадали при столкновении пяти машин

Три человека пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге В Екатеринбурге три человека пострадали при столкновении пяти машин

Москва23 июн Вести.В Екатеринбурге в ДТП с участием пяти транспортных средств пострадали три человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла у дома №31 на улице Вильгельма де Геннина 23 июня. По предварительным данным, перед перекрестком Краснолесья и Вильгельма де Геннина столкнулись грузовик и четыре легковушки.

У трех пострадавших – травмы различной степени тяжести. Врачи оказывают им помощь.

Перед перекрестком Вильгельма де Геннина - Краснолесья столкнулись грузовой и четыре легковых автомобиля. В результате аварии три человека получили травмы говорится в публикации

На месте инцидента работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.