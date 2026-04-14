В Пермском крае из-за разбитой дороги скорая не смогла проехать к дому пациента В Чайковском возбуждено дело из-за разбитой деревенской дороги

Москва14 апр Вести.Следственные органы города Чайковский Пермского края возбудили уголовное дело о халатности по информации из социальных медиа о плачевном состоянии дороги в деревне Русалевка, сообщает региональный главк СК России.

В сообщениях отмечалось, что жители Русалевки Чайковского городского округа мучаются из-за разбитой дороги. Однажды скорая помощь, прибывшая по вызову, не смогла проехать к дому пациента. Фельдшеры были вынуждены идти к нему пешком, а затем нести больного ребенка на руках до автомобиля.

Следственными органами регионального управления СК России предпринимаются необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан отмечается в публикации на сайте СУ СК России по Пермскому краю

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.