У нетрезвой автоледи из Амурской области конфисковали иномарку Суд конфисковал внедорожник у нетрезвой автоледи в Амурской области

Москва31 авг Вести.Райчихинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы рабочего поселка пгт Прогресс, она обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2026 года нетрезвая женщина на своей иномарке была задержана сотрудниками ГАИ. Медицинское освидетельствование выявило у нее алкогольное опьянение. Выяснилось, что поездка в нетрезвом виде у нее не первая. Ранее она привлекалась к административной ответственности за такое же нарушение.

Суд назначил автоледи наказание в виде штрафа в сумме 210 тысяч рублей с лишением управлять автомобилем на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль ее конфискован в доход государства отмечается в сообщении

Приговор суда вступил в законную силу.